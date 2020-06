MER VERDT: Kjetil Ramsøy, adm. direktør i NattoPharma, ønsker høyere pris for farmasiselskapet etter at aksjekursen har gått forbi tilbudskursen fra Kappa Bioscience.

MER VERDT: Kjetil Ramsøy, adm. direktør i NattoPharma, ønsker høyere pris for farmasiselskapet etter at aksjekursen har gått forbi tilbudskursen fra Kappa Bioscience. Foto: Iván Kverme

Kappa Bioscience la torsdag i forrige uke inn et bud på 2,1 millioner av aksjene i NattoPharma, tilsvarende 11 prosent, med en tilbudskurs på 12,75 kroner. Av børsmeldingen gikk det frem at intensjonen er å legge inn bud på hele selskapet på samme pris som de 11 prosentene, forutsatt at en selskapsgjennomgang forsvarer kjøpet.

– Styret i NattoPharma har vurdert Kappas bud som for lav, og at den ikke representerer de underliggende verdiene i selskapet, sier Kjetil Ramsøy, adm. direktør i NattoPharma.

Aksjen forbi budkursen

Dagen før budet fra Kappa ble aksjen omsatt for 12 kroner, men budet førte raskt til oppgang for NattoPharma-aksjen. Da Oslo Børs stengte fredag hadde aksjen klatret forbi tilbudskursen og ble omsatt for nær 14 kroner.

– Markedet ser ut til å være enig med styret, da aksjen er blitt handlet på en vesentlig høyere pris enn det Kappa har bydd, sier Ramsøy.

Da børsen åpnet tirsdag etter pinsen fortsatte aksjen videre opp til 15 kroner, og så videre til 15,30 kroner onsdag.

Det verdsetter farmasiselskapet til 297 millioner kroner på Oslo Børs. Budet fra Kappa derimot, priser selskapet til 50 millioner mindre.

– Det er hyggelig å se at våre konkurrenter verdsetter arbeidet vi har gjort med et bud på selskapet, men vi har et sterkere salg og høyere lønnsomhet enn budet deres reflekterer, hevder Ramsøy.

Vurderer alle muligheter

Tre dager på rad med oppgang for aksjen fikk NattoPharma-styret til å sende ut en børsmelding tirsdag kveld om at det ville undersøke alternativer for verdimaksimering for selskapet og aksjonærene.

– Vi har engasjert ABG Sundal Collier til å bistå oss i prosessen med å vurdere alle alternativer og sette en mer realistisk pris på selskapet.

Kappas budfrist er 12. juni, og Ramsøy holder flere muligheter enn salg av NattoPharma åpen.

– Nå må vi jobbe intensivt for å redegjøre for alle alternativer i en tilbakemelding til eierne om hva vi vurderer. Det kan ikke gis sikkerhet for resultatet eller tidspunktet for prosessen. NattoPharma vil oppdatere aksjonærer og andre interessenter når det er relevant, sier Ramsøy.

Surfer på corona

NattoPharma produserer vitaminet K2, som brukes i kosttilskudd og i matvarer. Aksjekursen har hatt en bratt oppgang i år på nærmere 100 prosent etter at farmasiselskapet overrasket markedet med mer enn en dobling av driftsinntektene fra salget av K2-vitaminet i første kvartal.

– Vi ser muligheter for 35–50 prosents salgsvekst i år. Mye av veksten skyldes coronautbruddet hvor enkeltkunder har lagt inn bestillinger for å sikre seg at de har produktet i tilfelle det blir avbrudd i forsyningen, sier Ramsøy.