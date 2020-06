EU forbereder gigantisk nødfond for corona-vaksiner

Flere legemiddelprodusenter jobber på spreng for å utvikle en corona-vaksine innen rimelig tid. EU ønsker derfor å være forberedt og planlegger et nødfond på 2,4 milliarder euro for å kunne forhåndskjøpe lovende corona-vaksiner, melder Reuters torsdag.

Tiltaket ble diskutert på et møte med EU-ambassadørene onsdag, etter at Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland ville ta tak i forhandlingene med legemiddelfirmaer for å sikre tilgang til vaksiner som er under utvikling.

EU har allerede et krisefond, Emergency Support Instrument (ESI), som vil bli benyttet til å øke kapasiteten for vaksineproduksjon.

Den tyske helseministeren Jens Spahn og hans kolleger fra Frankrike, Italia og Nederland skrev til kommisjonen og sa at de hadde gått sammen for å "oppnå det raskeste og best mulige resultatet i forhandlinger med sentrale aktører i legemiddelindustrien", skrev den tyske avisen Handelsblatt torsdag.

Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland har vært i samtaler med flere legemiddelfirmaer. Landene har også snakket også med Storbritannia, Norge, Singapore og Japan om mulig samarbeid.