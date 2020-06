EU gir 300 millioner euro til vaksinekonferanse i London

BORIS ÅPNER: Boris Johnson åpner torsdagens giverkonferanse for vaksinealliansen Gavi.

BORIS ÅPNER: Boris Johnson åpner torsdagens giverkonferanse for vaksinealliansen Gavi. Foto: Bloomberg

«Jeg håper dette toppmøtet blir øyeblikket der verden kommer sammen for å forene menneskeheten i kampen mot sykdom. Jeg ber dere bli med og styrke denne livreddende alliansen og starte en ny æra for globalt helsesamarbeid», heter det i åpningstalen Boris Johnson skal holde torsdag ettermiddag.

Målet er altså å skaffe 6 milliarder pund – nærmere 72 milliarder kroner. Pengene skal sørge for at 300 millioner flere barn kan få vaksiner i de fattigste landene i verden innen 2025.

«Vi vet at vaksiner virker. Derfor ber vi om penger så Gavi kan fortsette å redde millioner av barn og beskytte alle mot smittsomme sykdommer», heter det i Johnsons manus.

Representanter fra over 50 land, inkludert 35 stats- og regjeringssjefer, deltar på giverkonferansen i London. Pengene skal gå til Den globale vaksinealliansen (Gavi).

EU-kommisjonen opplyser at den gir 300 millioner euro – rundt 3,2 milliarder kroner – til Gavi. For en måned siden lanserte kommisjonen en lignende konferanse der målet var å skaffe penger til utvikling av en vaksine mot covid-19. Der var målet å skaffe 7,5 milliarder euro, et mål som nesten ble nådd samme dag. Hittil er det kommet inn 9,8 milliarder euro til dette initiativet.