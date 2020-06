AstraZeneca skal ha foreslått fusjon for konkurrenten Gilead

FUSJON PÅ TRAPPENE? Her fra et Gilead-laboratorium i California.

FUSJON PÅ TRAPPENE? Her fra et Gilead-laboratorium i California. Foto: NTB Scanpix

AstraZeneca skal ha henvendt seg til konkurrenten Gilead Sciences med et forslag om å fusjonere de to legemiddelselskapene. Skulle de to selskapene slå seg sammen, vil det bli snakk om tidenes største helsedeal, melder Bloomberg, som viser til personer med kjennskap til saken.

Mens AstraZeneca jobber med en coronavaksine med Oxford University, og har varslet produksjon av den potensielle vaksinen, har et Gilead-legemiddel allerede fått godkjennelse i USA for behandling av coronapasienter. Ebolamedisinen remdesivir har vist seg å forkorte sykehusoppholdet for enkelte covid-19-pasienter.

2.200 milliarder kroner

AstraZeneca har en markedsverdi på rundt 1.300 milliarder kroner. Gileads markedsverdi ligger rundt 900 milliarder kroner.

Angivelig skal britisk-svenske AstraZeneca ha henvendt seg til amerikanske Gilead i mai, dog uten å komme med noen spesifikke vilkår. Bloombergs kilder sier Gilead har diskutert forslaget med rådgivere, uten å ha kommet til noen beslutninger så langt.

Det presiseres også at de to selskapene ikke er i formelle samtaler.

Og Bloombergs kilder tilføyer at Gilead i utgangspunktet ikke er interessert i noe salg eller en fusjon med et annet stort legemiddelselskap, men heller fokusert på partnerskap og å gjøre mindre oppkjøp selv.