Analytiker ser over 80 prosent oppside i vaksineselskap

VAKSINE: Analytiker ser en oppside på over 80 prosent i vaksineselskapet Moderna, som jobber med en vaksine mot coronaviruset. Foto: NTB Scanpix

Amerikanske Moderna er blant de selskapene som har kommet lengst i utviklingen av en vaksine mot coronaviruset.

Det har ført til et hopp i aksjekursen, som er opp 197,5 prosent hittil i år. Selv om aksjen har hatt en kraftig oppgang, mener analytiker Hartag Singh i Oppenheimer at festen ikke er over enda.

Han setter et kursmål på 108 dollar på Moderna-aksjen, med en «outperform»-anbefaling, ifølge TipRanks.

Singh peker blant annet på at Moderna har hatt fokus på å styrke forskningsplattformene, noe som ble kommunisert av selskapet.

«Vi vil minne investorer om at Modernas historie ikke er en lineær historie, men en plattform som utvider verdien fra mange aspekter», sa Singh ifølge TipRanks.

Fredag stengte aksjen på 58,2 dollar, ned 4,0 prosent. Det vil si at analytikeren ser en oppside på 85,6 prosent.