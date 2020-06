Europas første coronamedisin levert til godkjenning

Stadig flere medisinselskaper jakter en coronamedisin. Nå har imidlertid det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) mottatt den første søknaden om godkjennelse av et legemiddel til covid-19-behandling i EU.

Det opplyser EMA på sin hjemmeside.

Medisinen som har blitt sendt inn for godkjennelse er ebolamedisinen Remdesivir, som blant annet har blitt testet på enkelte pasienter i Danmark og har ført til forkortet sykehusopphold i enkelte tilfeller.

Undersøkelsene foregår i rekordfart, og det skal være mulig å komme med en konklusjon i løpet av få uker, avhengig av hvor gode dataene er.

Hastetillatelse

Dersom EMA finner ut av at det er flere fordeler enn bivirkninger ved å bruke Remdesivir vil helseorganisasjonen anbefale at EU gir en hastetillatelse til at medisinen kan brukes i alle EU-land.

Remdesivir ble utviklet av Gilead Sciences i 2009, og har blitt brukt til å behandle ebola i en årrekke. Medisinen skal også ha virkning på coronaviruset, men må gis på bestemte tidspunkter i sykdomsforløpet.

Ifølge EMAs nettsider må godkjennelsen av en coronamedisin fornyes hvert år. Det er også meldeplikt når man bruker medisinen, slik at myndighetene raskt får oversikt dersom det oppstår noen problemer.