WHO advarer mot å tro at pandemien er på retrett

EPISENTER: Coronapandemiens episenter har nå flyttet seg til Latin-Amerika og det sørøstlige Asia, ifølge WHO. Brasil er et av de landene som er aller hardest rammet. Her fra en gravlund i São Paulo. Foto: Bloomberg

– Selv om situasjonen i Europa blir stadig bedre, blir den stadig verre globalt, sier Tedros.

Det siste døgnet ble det registrert 136.000 nye smittetilfeller i verden, og dette er det høyeste antallet siden WHO erklærte pandemi.

Pandemiens episenter var først i Kina, flyttet seg deretter til Europa og over Atlanterhavet til USA. Nå er det Latin-Amerika og det sørøstlige Asia som har de fleste nye smittetilfellene, ifølge WHO.

– Ni av de siste ti dagene er det meldt om over 100.000 nye smittetilfeller, konstaterer Tedros.

Selvtilfredshet

WHO-sjefen advarer land som mener å ha fått kontroll på smittespredningen, mot forhastet gjenåpning.

– Selvtilfredshet er den største trusselen nå, sier Tedros.

– Vi er over seks måneder inne i denne pandemien, og tiden er ikke inne for å ta foten av pedalen for noe land, sier han.

Advarer demonstranter

De siste ukers masseprotest mot rasisme og politivold, som har samlet hundretusener i en rekke land, kan ha ført til økt smittespredning.

– WHO slutte helt og fullt opp om likestilling og den globale bevegelsen mot rasisme. Vi avviser alle former for diskriminering, men vi oppfordrer alle dem som protesterer rundt omkring i verden, til å gjøre det på en trygg måte. Hold minst 1 meters avstand til andre, vask hendene, hold for munnen når du hoster og dekk ansiktet dersom du deltar under en demonstrasjon, sier Tedros.

– Og hold deg hjemme og ta kontakt med helsepersonell dersom du er syk, legger WHO-sjefen til.