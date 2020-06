Aqua Bio Technology skal samarbeide med kanadiske DCP Dermoscience

Oslo Axess-noterte Aqua Bio Technology har innledet et strategisk partnerskap med det kanadiske kosmetikkselskapet DCP Dermoscience, opplyses det i en melding.

Partnerskapet involverer verdensomspennende distribusjonsrettigheter for flere av DCPs hudpleieprodukter. Det innebærer også felles utvikling av nye produkter.

«Mens produktutvikling og produksjon er DCPs hovedaktivitet, representerer ABT både bransje- og produkterfaring i tillegg til et sterkt markedsnettverk, som når ut til en samlet befolkning på 1,7 milliarder mennesker. Vi er trygge på at partnerskapet vil vise seg svært fordelaktig for begge selskaper», sier DCP-sjef Maude Saint-Pierre i meldingen.

I likhet med Aqua Bio Technology fokuserer DCP på hudpleieprodukter av marint og botanisk opphav, opplyses det. Selskapet har tidligere utviklet produkter for navn som L'Oréal, Johnson & Johnson og Gillette.

Indisk boost

Onsdag meldte Aqua Bio Technology at selskapet har fått markedstillatelse fra indiske myndigheter for salg av hudpleieserien Moana. 19 produkter i serien er godkjent, og salget vil ifølge selskapet starte straks forholdene i India gjør det mulig.

Aqua Bio Technology-aksjen spratt opp 43,1 prosent til 5,35 kroner på denne nyheten onsdag.

Torsdag formiddag er aksjen ned igjen på Oslo Axess, med 13,3 prosent til 4,64 kroner. Det gir selskapet en markedsverdi på 71,3 millioner kroner.

Moana fra New Zealand er grunnstammen i porteføljen, ifølge selskapet.