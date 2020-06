Moderna starter neste måned siste fase i testingen av ny vaksine mot covid-19

SISTE FASE NESTE MÅNED: Her en forsker ved Modernas laboratorium i Cambridge i Massachusetts i USA.

Moderna er blant selskapene som har kommet lengst i utviklingen av en mulig coronavaksine. Deres vaksine skal produsere antistoffer som skal forhindre coronaviruset fra å angripe celler i menneskekroppen.

Nå opplyser biotekselskapet at det i neste måned vil gå løs på tredje fase i sin studie for vaksinekandidaten mRNA-1273 mot covid-19.

Responsen på aksjemarkedet er like etter børsåpning i USA en oppgang på 8,4 prosent til 57,18 dollar for Moderna-aksjen. Den har dermed klatret hele 225 prosent så langt i år.

30.000 deltagere

Selskapet har fullført en studieprotokoll for fase 3 basert på tilbakemeldinger fra det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet, FDA. Denne delen av studien ventes å bli utført med 30.000 deltagere i USA, i samarbeid med National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Målet med studien er vise at vaksinen forebygger symptomatisk covid-19-sykdom, sekundert at den forebygger alvorlig covid-19-sykdom og forebygger smitte av coronaviruset.

Moderna opplyser at det har produsert nok vaksine til å starte denne fasen i neste måned.

Muligens 1 milliard doser

100 mikrogram er valgt som optimalt doseringsnivå, for å maksimere immunrespons og begrense bivirkninger.

Basert på en slik dosering venter Moderna å kunne levere rundt 500 millioner doser pr. år, og muligens opp mot én milliard doser pr. år, fra 2021.

I forbindelse med vaksinestudiens fase 2 opplyser Moderna at selskapet har rekruttert 300 friske voksne i aldersgruppen 18 til 54 samt 50 eldre deltagere i alderen 55 og oppover.

I denne fasen vurderes sikkerhet og effektivitet ved to vaksineringer med 28 dagers mellomrom.