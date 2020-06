Kappa Bioscience forlenger budet på aksjer i NattoPharma

FORLENGER: Egil Greve leder nå Kappa Bioscience AS. Han har tidligere vært i Norsk Hydro, Yara og AKZO Nobel, og dessuten vært sjef i NattoPharma, der Kappa nå vil kjøpe seg opp.

FORLENGER: Egil Greve leder nå Kappa Bioscience AS. Han har tidligere vært i Norsk Hydro, Yara og AKZO Nobel, og dessuten vært sjef i NattoPharma, der Kappa nå vil kjøpe seg opp. Foto: Andreas Klemsdal

Kappa Bioscience har forlenget tilbudsperioden for sitt «førstemann til mølla»-bud på inntil 2.127.573 aksjer i NattoPharma, fremgår det av en børsmelding fredag.

Det utgjør 11,0 prosent av aksjene i selskapet.

Det ubetingede budet er på 12,75 kroner pr. aksje. Det ble fremsatt 28. mai.

NattoPharma-aksjen handles i 16-tiden fredag ettermiddag til 15,60 kroner på Oslo Børs, opp 19 prosent for dagen. Aksjen har nå steget drøyt 100 prosent hittil i 2020.

Kappas forlengelse gjelder til selskapet enten har fått tak i 2.127.573 NattoPharma-aksjer eller til 26. juni. Det opplyses ikke hvor mange aksjer Kappa har fått tak i til nå.

Blank avvisning

Kappa Bioscience har også varslet et frivillig bud på resten av aksjene i NattoPharma, også dette på 12,75 kroner pr. aksje, såfremt selskapet lykkes med å kjøpe de 11 prosentene og får adgang til å gjennomføre due diligence i NattoPharma.

NattoPharma har imidlertid kunngjort at selskapet ikke vil la Kappa gjennomføre noen due diligence.

2. juni opplyste NattoPharma at ABG Sundal Collier var engasjert til å gjennomføre en verdivurdering av selskapet.

I den forbindelse ble det understreket at et enstemmig NattoPharma-styre anser Kappas bud for å betydelig undervurdere selskapet og dets underliggende verdier.

Patentkrenkelser

Torsdag meldte NattoPharma at Kappa har fremsatt anklager om patentkrenkelser.

Ifølge Kappa er det snakk om et hittil ikke godkjent europeisk patent samt potensiell krenkelse av et godkjent europeisk patent.

Begge patentene er knyttet til syntetisk K2-vitamin.

Kappa har stilt krav om at NattoPharma umiddelbart stopper denne krenkelsen. Ellers kan selskapet ty til juridiske skritt.

NattoPharma-styret mener imidlertid at innholdet i Kappas anklager ikke vil ha noen vesentlig effekt på NattoPharmas virksomhet, og benyttet også torsdag anledningen til å understreke for selskapets aksjonærer at deres anbefaling er å ikke akseptere Kappas bud på aksjer.

Tidligere NattoPharma-sjef

Kappa ble etablert i 2006 og holder til i Oslo. Selskapet ledes av Egil Greve, som tidligere har vært sjef i NattoPharma.

Selskapet utvikler og produserer vitamin K2.

Det har engasjert Carnegie i forbindelse med sitt bud på NattoPharma-aksjer.