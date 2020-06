Malariamedisin fratas godkjenning i covid-19-behandling i USA

Malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin er trolig uten effekt i behandlingen av coronaviruset, fastslår USAs mat- og legemiddeltilsyn (FDA), som mandag trakk godkjenningen tilbake.

Tilsynet legger til at de kjente risikoene som legemidlene utgjør for coronasmittede pasienter, trolig er større enn de udokumenterte positive virkningene medisinene måtte ha.

Medisinene fikk en såkalt nødgodkjenning til bruk på covid-19-pasienter i USA, til tross for at virkningen ikke var dokumentert. Flere studier har siden vist at de ikke virker mot viruset, samtidig som de kan ha alvorlige bivirkninger. Medisinen kan blant annet påvirke hjerterytmen, føre til altfor lavt blodtrykk og skade muskler og nerver.

Trump brukte medisinen selv

I begynnelsen av coronautbruddet i USA tok president Donald Trump flere ganger til orde for at malariamedisinen kunne være bra mot covid-19. I mai røpet han at han selv brukte medisinen for ikke å bli syk av coronaviruset, noe som førte til hoderysting blant medisinske eksperter.

Tusenvis av mennesker forsøkte medikamentene etter at Trump uttalte at folk burde prøve det, samtidig som hans fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, advarte om at virkningen ikke var dokumentert.

Kjøpte inn store mengder

FDAs avgjørelse betyr at store lagre med malariamedisin som er kjøpt inn av føderale amerikanske myndigheter, ikke lenger kan distribueres til delstater og lokale myndigheter til bruk i behandlingen av coronasmittede pasienter.

Men den kan fortsatt skrives ut på resept til pasienter av den enkelte lege.

I slutten av mai kunngjorde Det hvite hus at USA hadde sendt 2 millioner doser av malariamedisin mot covid-19 til Brasil, som sammen med USA er blant de land i verden som er hardest rammet av pandemien.

Flere studier

Verdens helseorganisasjon stanset midlertidig utprøvingen av malariamedisinene i behandlingen av covid-19. Forsøkene ble gjenopptatt tidligere i juni da en forskningsstudie som tydet på at hydroksyklorokin og klorokin kunne øke dødsrisikoen for coronapasienter, ble trukket tilbake.

Siden slo en annen studie fra det britiske Oxford-universitetet fast at hydroksyklorokin ikke virker mot covid-19.