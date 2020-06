Folkehelseinstituttet bestiller kraftigere influensavaksine

Bestillingen av den nye typen vaksine blir gjort på grunn av korona-situasjonen. Den er kraftigere, varer lengre og er ment for eldre, skriver Aftenposten.

– Den nye vaksinen er en fordel for eldre som ofte har redusert effekt av den ordinære vaksinen som er brukt i årtier, sier seniorrådgiver og farmasøyt i FHI, Kjersti Rydland til avisen.

Informasjon om den nye vaksinen Fluad blir i disse dager sendt ut til landets kommuner, som selv må bestille den til sine eldre på sykehjem og omsorgsboliger.

Fluad er ventet til Norge i november, en måneds tid før influensasesongen vanligvis starter.

– Denne vaksinen er kun godkjent for personer over 65 år. De andre bør ta den vanlige sesonginfluensavaksinen når den kommer. Vi vet ikke mye om årets influensa, men WHO overvåker bildet, og det er lite som tyder på at årets sesong blir spesielt kraftig, sier Rydland.

