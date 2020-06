Moderna tror de kan ha effektdata for mulig coronavaksine innen Thanksgiving

Det amerikanske legemiddelfirmaet Moderna opplyste i forrige uke at det er i ferd med å gå løs på siste fase i utviklingen av en mulig vaksine mot covid-19. Samtidig estimerte biotekselskapet at det muligens kan produsere en milliard doser av vaksinen pr. år.

Selskapet er blant de som har kommet lengst i utviklingen av en mulig coronavaksine. Deres vaksine skal produsere antistoffer som skal forhindre coronaviruset fra å angripe celler i menneskekroppen.

I et intervju med Bloomberg Television sier Moderna-sjef Stéphane Bancel nå at effektdata fra testingen kan bli klare allerede innen Thanksgiving – som i år er torsdag 26. november.

Han tilføyer imidlertid at dette er selskapets «best-case scenario».

SKAL TESTE PÅ 30.000: Moderna og sjef Stéphane Bancel. Foto: Bloomberg

«Forsiktig optimist»

Videre sier Bancel at han er «forsiktig optimist» til at én eller flere av vaksinene selskapet jobber med, vil fungere.

Når det gjelder prisingen av en eventuell coronavaksine, sier Moderna-sjefen at dette er noe selskapet har begynt å se på.

Han sier selskapet vil sørge for at vaksinen blir rimelig, men legger til at den ikke blir gratis.

Han mener prisingen bør være på linje med eksisterende vaksiner og at den vil reflektere at føderal finansiering har vært til støtte i utviklingen av coronavaksiner.

En milliard doser i året

I forrige uke meldte Moderna at det i juli starter den tredje fasen i studien for vaksinekandidaten mRNA-1273 mot covid-19. Denne fasen ventes å bli utført med 30.000 deltagere i USA.

Målet med studien er vise at vaksinen forebygger symptomatisk covid-19-sykdom, sekundert at den forebygger alvorlig covid-19-sykdom og forebygger smitte av coronaviruset.



100 mikrogram er valgt som optimalt doseringsnivå, for å maksimere immunrespons og begrense bivirkninger. Basert på en slik dosering venter Moderna å kunne levere rundt 500 millioner doser pr. år, og muligens opp mot én milliard doser pr. år, fra 2021.