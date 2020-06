Biotec Pharmacon bytter navn

Biotec Pharmacon endrer navn til ArcticZymes Technologies.

Det nye navnet er endret i Brønnøysundregistrene og vil handles under tickeren «AZT». Navnebyttet vil også føre med seg en ny merkevare, ny logo og ny nettside.

«Selskapet har gjennomgått en vesentlig endring det siste året der ArcticZymes har representert kjernedriften og den lønnsomme delen av selskapet», heter det i børsmeldingen.

ArcticZymes vil fremover fokusere på enzym-businessen og kombinere «organiske og ikke-organiske initiativer».

– ArcticZymes går inn i en ny æra. Vår fremtid handler om enzymer. Selskapet trengte et nytt image og en identitet som reflekterer våre grunnverdier. Vi er klare for et nytt kapittel i selskapets historie, sier Jethro Holter, adm. direktør i ArcticZymes Technologies.