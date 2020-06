WHO håper coronavaksine kan være klar ved slutten av 2021

2 MILLIARDER: WHO håper to milliarder doser av coronavaksine kan være klar til slutten av neste år.

– Vaksinen vil deles ut til prioriterte befolkningsgrupper, sier WHOs forskningssjef Soumya Swaminathan på en pressekonferanse.

Om det lar seg gjennomføre er usikkert, fordi det enda ikke er utviklet en effektiv vaksine, understreker hun.

WHO anbefaler at personer som er i risikogruppen for alvorlige coronasymptomer, som eldre og syke, blir prioritert. Dette gjelder også personer med kritiske samfunnsfunksjoner.

Swaminathan påpeker at det også vil være behov for å utvikle distribusjonsordninger for vaksinen.

– Landene må komme til enighet. Det er den eneste måten dette kan fungere på, sier hun.

Frankrike, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA allerede inngått avtaler med farmasøytindustrien for å sikre seg tidlig tilgang til en vaksine.