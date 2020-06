Fant opp hjelpemiddel etter selv å ha blitt lam

SELVSTENDIG: – Jeg ønsker ikke å være avhengig av andre, sier gründer Tord Are Meisterplass. Her med oppfinnelsen «Dignum».

SELVSTENDIG: – Jeg ønsker ikke å være avhengig av andre, sier gründer Tord Are Meisterplass. Her med oppfinnelsen «Dignum». Foto: Privat

Livet ble snudd på hodet i mars 2015 da Tord Are Meisterplass ble lam fra brystet og ned etter en skiulykke.

– Jeg tryna på ski, knakk nakken og måtte gjennom rehabilitering. Etterhvert skjønte jeg at det ikke fantes godt nok utstyr til å være så selvstendig som jeg ønsket å være, sier Meisterplass.

Bedriften Independence Gear AS stablet han på beina ett år etter ulykken og det første produktet som ble lansert var «Dignum» som gjør at du selv kan sette inn avføringsmiddel i rompa, og gå på do på egenhånd.

– Dette har gjort hverdagen min mye enklere og jeg trenger ikke å ta hensyn til arbeidstiden til hjelpepleiere, sier gründeren.

INDEPENDENCE GEAR AS Grunnlagt av Tord Are Meisterplass i 2016 etter en skiulykke i 2015. Daglig leder er Carl Christian Sole Semb. Har til nå produsert hjelpemidlene Dignum og Spectum. Dignum og Spectum er utviklet sammen med sykepleiere, ergoterapeuter, utviklere og industridesignere og kan søkes på via NAV Hjelpemiddelsentral. Lanserer Spectum i Tyskland og Storbritannia, etter planen i 2021.

NAV kjøper

NAV har kjøpt fem eksemplarer av Dignum. I 2018 gjennomførte selskapet to emisjoner og i 2019 begynte NAV å kjøpe produktet «Spectum» som er det andre hjelpemiddelet bedriften har lansert og som de satser mest på for tiden.

– Spectum vil være helt revolusjonerende for ryggmargpasienter og også for eldre og diabetikere som ved hjelp av et bevegelig kamera kan se på utviklingen av trykksår, og dermed forhindre skade som varer lenge og koster helsevesenet enormt mye penger, sier Meisterplass.

«Spectum» ble til etter at brukere av «Dignum» etterpurte et hudinspeksjonsverktøy. På Forskningsparken ved Blindern i Oslo møter vi Magnus Berg Pettersen som laget de første versjonene og operasjonell leder Bo Solesvik Oppededal som blant annet tar seg av markedsføringen.

– Det er mange som sliter med å bøye seg slik de kunne gjøre før, og anbefalningen er at man sjekker huden sin daglig. Det kan ta flere år å hele et trykksår, sier Berg Pettersen som er ingeniør i medisinteknisk utstyr og salgansvarlig i selskapet.

– Det er grusomme sår som kan føre til operasjon, de gror ikke av seg selv og du kan ikke gå på jobb og leve normalt, tilføyer Solesvik Oppedal.

På sikt utelukker de ikke at flere grupper kan ta i bruk produktet, til for eksempel å sjekke seg for flått.

I 2019 hadde Independence Gear salgs- og andre driftsinntekter på 1,8 millioner kroner, men lønns- og andre driftsutgifter førte til et underskudd på én million kroner. Selskapet har fått tilskudd av Innovasjon Norge på 900.000 kroner og lån på 2,4 millioner.

ØYNE I NAKKEN: Ingeniør i medisinsk utstyr, Magnus Berg Pettersen, inspiserer sin egen nakke med «Spectum». Foto: Håkon Løtveit

Folkefinansiering

Coronakrisen skapte store utfordringer for det lille selskapet da en rekke investorer trakk sine planer om investere i bedriften.

– Coronapandemien kom på verst tenkelig tidspunkt, vi hadde en del kontakt med investorer uken før børsen totalkollapset. Det var en del som var interessert, men mange valgte da å trekke seg.

Nå går de bredere ut og gjennomfører en emisjon slik at de kan få folk flest med på eiersiden.

– Vi håper å få inn 1,8 millioner kroner. Vi har allerede fått inn minstebeløpet på 600.000 kroner, så vi er ganske sikre på at dette vil skyte fart, sier Berg Pettersen.

Og for gründer Tord Are Meisterplass er det ønskelig at også brukerne selv kommer inn på eiersiden.

– Vi ønsker at brukere selv skal investere i selskapet. Får vi med de på laget kan vi få mange gode ideer til å videreutvikle produktene og lage nye. Da kan vi også hjelpe flere, sier Meisterplass.

Tegningsvinduet på Folkeinvest.no strekker seg fra 24. juni til til 1. juli og omfatter 2720 aksjer.

SATSER INTERNASJONALT: Salgsleder Magnus Berg Pettersen som lagde de første versjonene av «Spectum» og operasjonell leder Bo Solesvik Oppedal håper å erobre flere land på sikt. Foto: Håkon Løtveit

Etablerer seg internasjonalt

Antallet med ryggmargskade i Norge ligger på rundt 5.000, derfor er Independence Gear avhengig av at produktene også lykkes i andre land.

– Vi har planer om å etablere oss på det internasjonale markedet, det norske blir for lite. I første omgang Tyskland og Storbritannia hvor vi allerede har utført en markedsanalyse, sier Solesvik Oppedal.

Planen er å kunne være på plass i de to landene i løpet av neste år.

– Jeg tror dette kan bli stort også internasjonalt, det finnes jo ikke i andre land. Det eksisterer noen inspeksjonsverktøy, men ikke så brukervennlig som denne. Det vil kunne hjelpe millioner av pasienter, sier gründer Meisterplass.

Skal krysse Grønland

For å bevise hvor selvstendig en kan være ved hjelp av produktene, så vil gründer Tord Are Meisterplass stake seg over Grønlandsisen i pulk i sommer, en strekning på 600 kilometer.

– Hadde du spurt meg for to-tre år siden hadde jeg sagt at det var umulig og for utfordrende. Men nå kan jeg faktisk gjennomføre turen og gleder meg stort.