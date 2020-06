Merck blir partner i Targovax-studie

Mandag la Targovax frem resultater fra en 12-måneders studie som viser at selskapets kreftimmunterapi ONCOS-102, i kombinasjon med standard behandling med cellegift, har effekt på aggressiv lungehinnekreft.

Selskapet planlegger en fase 2-studie for pasienter rammet av mesoteliom i samarbeid med et internasjonalt legemiddelfirma som leverer sjekkpunkthemmere. Tirsdag avslører Targovax at dette selskapet er Merck, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge meldingen er det stor interesse for studien, og at flere sentre i både USA og EU ønsker å delta. Målet er å starte pasientrekrutteringen innen tolv måneder.

– Studiet skal bevise at vår immunterapi ONCOS-102 har en plass i mange av cocktailene som ikke bare skal forlenge pasientenes liv, men potensielt også kurere kreftsykdommer. Vi har stor tro på at denne trippel kombinasjonen vil oppnå det fulle potensialet av immunterapi for en pasientgruppen som har dårlig prognose med dagens tilgjengelige legemidler, uttalte Targovax-sjef Øystein Soug til Finansavisen.