Induct-aksjen stiger etter nytt partnerskap

Induct starter onboarding av et globalt nettverk av universiteter, skriver selskapet i en melding. Nettverket skal gjennom felleskap og samhandling bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Videre peker Induct på at nettverket inkluderer studenter, start-ups, inkubatorer, mentorer og eksperter.

«Dette er et spennede partnerskap for Induct og vi er veldig fornøyde med å starte onboardingen av et globalt nettverk med et slikt potensiale», sier adm. direktør Alf Martin Johansen i Induct.

Han forklarer også at selskapet er i en prosess med flere lignende nettverk.

Aksjen hopper 14,2 prosent til 6,05 kroner på Merkur Market torsdag.