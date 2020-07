WHO: Coronasmitten på vei oppover igjen i Europa

KJIP MELDING: Fra Europa-direktør Hans Kluge i WHO.

Foto: NTB scanpix

– I forrige uke opplevde Europa en økning i antall ukentlige smittetilfeller for første gang på flere måneder, sier WHOs Europa-direktør, Hans Kluge, på en pressekonferanse torsdag.

Advarselen kommer samtidig som europeiske land opphever stadig flere smitteverntiltak. Blant annet har landene gradvis lettet på reiserestriksjonene slik at folk igjen kan reise på ferie i andre land.

– 30 land har sett økninger i nye smitteklynger de to siste ukene. I elleve av disse landene har en raskere smitteoverføring ført til en meget betydelig oppblomstring som hvis den ikke blir kontrollert, kommer til å føre til at helsesystemene i Europa igjen blir presset til det ytterste, advarer Kluge.

I store deler av Europa nærmer livet seg nå en normal hverdag, samtidig som folk fortsatt blir oppfordret til å vaske seg på hendene og holde sosial distanse. Flere steder er det fortsatt påbudt med munnbind i det offentlige rom.

Denne uken stengte Tyskland igjen ned et område som følge av et stort utbrudd i et slakteri. Det omfatter rundt 360.000 innbyggere i Gütersloh-distriktet vest i Tyskland.

Reproduksjonstallet i Tyskland har økt betraktelig den siste tiden, og tallet ligger nå på 2,76.

