Konsert, kjendiser og ny kronerulling for coronavaksine

Blant artistene som skal opptre lørdag, er Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus og Justin Bieber.

– Artister har kraften til å inspirere til endringer. De bruker sitt talent for å tjene gode saker. Under toppmøtet og konserten 27. juni vil artister, forskere og verdensledere tale med én stemme. De vil forplikte seg til å hjelpe verden med å bli kvitt koronaviruset, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som er vert for lørdagens arrangement. Hun understreker samtidig at ingen skal bli utelatt.

– EU har forpliktet seg til å sikre en rettferdig pris og tilgjengelighet for alle som trenger vaksinen, så raskt som mulig.

Med seg har von der Leyen altså ikke bare artistene som skal opptre, men også et knippe kjendiser i verdensklasse.

Aktivister og verdensledere

Chris Rock, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault og Olivia Colman er bare noen av dem som deltar i diskusjoner og paneldebatter med ledere og aktivister fra hele verden, skriver kommisjonen i en pressemelding. Også Melinda Gates, Vin Ngozi Okonjo-Iweala og Kate Upton skal bidra underveis.

Konserten, som starter klokken 15 lørdag ettermiddag, markerer slutten på kampanjen for å skaffe penger til utviklin, produksjon og distribusjon av en vaksine mot covid-19.

Har fått inn milliarder

Det forrige store arrangementet i kampanjen var en virtuell giverkonferanse 4. mai. Målet med den var å skaffe 7,5 milliarder euro – rundt 81 milliarder kroner – for å få fart på vaksinearbeidet. Etter tre timer hadde ledere fra over 50 land og en håndfull stiftelser bidratt med 7,36 milliarder euro.

I timene og dagen som fulgte, fortsatte pengene å strømme inn, og innen utgangen av måneden var beløpet nærmere 10 milliarder euro.

