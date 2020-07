Norge gir 100 millioner kroner for å sikre lavinntektsland tilgang til coronavaksiner

MOBILISERER: – Kun gjennom globalt samarbeid og fellesskap kan pandemien stanses, sier statsminister Erna Solberg. Finansminister Jan Tore Sanner i bakgrunnen. Foto: Are Haram

Statsminister Erna Solberg kom med nyheten da hun deltok på toppmøtet «Global Goal: Unite for our Future» lørdag.

– Norge vil gjennom dette bidraget sikre at lav- og laveremellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksine til overkommelige priser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein i en pressemelding

Solberg imponert over mobilisering

Unite for our Future-kampanjen ble lansert av EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og Hugh Evans, leder for den internasjonale pådriverorganisasjonen Global Citizen.

Målet er å samle inn ressurser for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe coronapandemien, og for å støtte fattige land til å håndtere konsekvensene av pandemien.

Statsminister Erna Solberg (H) er imponert over hvordan verden har kommet sammen og mobilisert store ressurser for å sikre utvikling og produksjon av vaksiner og medisiner. Kun gjennom globalt samarbeid og fellesskap kan pandemien stanses, mener hun.

Kjendistung konsert

– Kostnadene er enorme, men sammenlignet med hva pandemien koster i menneskelig lidelse, økonomisk tilbakegang og fare for politisk og sosial uro, er de små. Vi har ikke råd til å la være å investere det koster, sier Solberg.

I forbindelse med toppmøtet arrangeres også en konsert med blant annet opptredener fra artistene Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus og Justin Bieber. Flere kjendiser, som Chris Rock, Charlize Theron, Forest Whitaker og David Beckham, deltar også i diskusjoner og paneldebatter med ledere og aktivister fra hele verden.