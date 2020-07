Totale smittetilfeller over 10 millioner – ny bølge i Florida

Lørdag passerte totale smittetilfeller av coronaviruset 10 millioner, ifølge statistikk fra Worldometers.

Smitten avtar

Siden 21. juni har nye smittetilfeller sett en økning hver dag, men unntak av lørdag. Fredag ble det satt ny smitterekord i USA og globalt, da henholdsvis 47.341 og 194.290 nye personer ble smittet.

Lørdag ble 43.581 nye personer smittet i USA, og 176.568 globalt. Likevel opplever land som blant annet Pakistan, India og Indonesia rekordhøye nye smitetilfeller.

Ny bølge?

Florida er en av statene i USA som opplever et kraftig hopp i nye smittetilfeller. Lørdag ble det bekreftet 9.585 nye tilfeller, mens det ble bekreftet 4.049 nye tilfeller forrige søndag.



24. juni var DNB Markets bekymret for at Florida har begynt å se en økning i nye smittetilfeller. Meglerhuset pekte for eksempel på at «det kan godt karakteriseres som en ny bølge» i Florida.

Wall Street reagerer

Den nye rekorden i smittetall har satt sine spor på Wall Street, der Dow Jones-indeksen er ned 3,3 prosent de siste fem dagene. Likevel er det reiseliv som opplever størst nedgang.

American Airlines-aksjen har opplevd et stup på 22,6 prosent de siste fem dagene, mens cruisegiganten Royal Caribbean Cruises har falt 16,0 prosent