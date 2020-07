Targovax inngår nytt samarbeid

Targovax skal samarbeide med Oblique Therapeutics for å utforske potensialet for å kombinere sine respektive ONCOS og Abiprot™ teknologiplattformer., melder selskapet i en børsmelding.

Ifølge Targovax har Oblique utviklet en særegen metode for å lage antistoffer rettet mot kreftmål, som er vanskelig å angripe. De inkluderer intra-cellulære mål som mutert RAS.

Avtalen inneholder også at partene i fellesskap skal utforske om ONCOS og Abiprot teknisk lar seg kombinere, om kombinasjonen virker og om den viser anti-kreft egenskaper i prekliniske forsøk.

Fornøyde

– Vi fortsetter å utforske innovative strategier for å utvide ONCOS-plattformen vår og vi er veldig glade for å sette i gang dette samarbeidet med Oblique, sier Dr. Victor Levitsky, Chief Scientific Officer for Targovax.

Oblique Therapeutics er også fornøyde.

– Vi er glade for å samarbeide med Targovax når vi utvider mulighetene til vår egen Abiprot-plattform, sier Dr. Sreesha P Srinivasa, Senior Vice President, Translational R&D Oblique Therapeutics.