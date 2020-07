Pris på coronamedisin klar: 30.000 kroner for én behandling

Gilead Sciences annonserte mandag prisene sine for coronamedisin, remdesivir.

En amerikansk pasient med forsikring vil måtte ut med 3.120 dollar, eller 30.150 kroner etter dagens kurs, for en gjennomsnittlig behandling.

Selskapet har allerede produsert medisinen og donert den til myndighetene i en tid, og den har vist seg å være effektiv mot coronaviruset. Nå planlegger imidlertid Gilead å ta betalt for produktet.

Medisinen må ikke forveksles med en vaksine, men den skal forkorte sykehusoppholdet drastisk i tillegg til å hjelpe mot pusteproblemene mange av de coronasmittede sliter med.

Store forskjeller

Gilead vil selge remdesivir for 3.750 kroner per flaske til «industrilandene i verden», mens prisen til private amerikanske forsikringsselskap vil være 5000 kroner. Det skriver selskapet i et åpent brev selskapet har publisert på sin nettside.

Det vil altså bli billigere for de offentlig forsikrede enn de privat forsikrede i USA.

Flesteparten av pasientene som blir behandlet med remdesivir vil få en femdagers behandling hvor seks doser med medisinen vil bli injisert. Det gjør at totalprisen blir fra 22.630 kroner for offentlig forsikrede, og helt opp til 30.150 kroner for privat forsikrede amerikanere.

Selskapet sier selv at 3.750 kroner per flaske er «langt under markedsprisen for en slik medisin».

– På dette prisnivået tror vi alle pasienter som trenger medisinen, vil ha tilgang til den, sier Daniel O’Day, konsernsjef i Gilead Sciences.