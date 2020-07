Nordic Nanovector vil endre protokollen for paradigme-studie

Nordic Nanovector ønsker å endre protokollen for selskapets Paradigme-studie for å utvide inkluderingskriteriene av kvalifiserte pasienter, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Målet er å øke den nåværende registreringsfrekvensen.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i Nordic Nanovectors diskusjoner med US Food and Drug Administration (FDA).

Tiltak

Et tiltak for å øke rekrutteringsgraden er å tillate og inkludere FL-pasienter som har gjennomgått en stamcelletransplantasjon (SCT).

En protokoll-godkjenning for forslaget vil ta to til tre måneder for samtlige land, og frem til godkjenningen er i orden opererer selskapet under nåværende protokoll.