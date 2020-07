Hofseth BioCare har fått klarsignal til Covid-19 studie

Hofseth BioCare starter med rekruttering av pasienter til Covid-19-studie, etter å ha mottatt godkjenning fra canadiske myndigheter, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Målet er å finne bevis for at molekylære forbindelser i selskapets lakseolje kan forkorte Covid-19-pasienters tid på intensivavdeling og redusere antall pasienter som trenger behandling i respirator.

Helsemyndighetene i Canada har nå godkjent en såkalt fast-track fase 2-studie som skal undersøke om bestanddelene i Hofseth BioCares olje vil ha positiv effekt i behandlingen.

Rekruttering

Rekruttering av 100 pasienter til studien iverksettes umiddelbart, og det er ventet at foreløpige data fra studien vil være tilgjengelig om rundt 8-12 uker.

Utvalget vil bli gjort blant tidligere røykere og steroid-resistente astmatikere. Dette er grupper som er spesielt utsatt for alvorlige symptomer i forbindelse med Covid-19.

Studien vil bli gjennomført i samarbeid med den kanadiske forskningsinstitusjonen KGK Science i samarbeid med Mount Sinai-sykehuset i Toronto.

Fornøyd finansdirektør

– Covid-19-pandemien kommer til å fortsette med stor styrke, og det er svært viktig å jobbe raskt når det gjelder å få frem livreddende behandlingsmetoder for pasientene. Vi er glade for at vi så raskt har fått på plass en godkjenning av vår studie, slik at vi kan sette i gang, sier Jon Olav Ødegård, finansdirektør i Hofseth Biocare.

– For oss er det svært motiverende å jobbe med så anerkjente og store institusjoner som KGK Science og Mount Sinai Hospital. Målet er å dokumentere den kliniske effekten av unike molekylære forbindelser i selskapets lakseolje. Dersom vi ser at liggetiden på intensivavdelingene går ned og færre blir lagt i respirator når de mottar våre kapsler, planlegger vi å eskalere forsøket til fase 3, med 600 pasienter, fortsetter Ødegård.