Få tror man blir immune mot coronaviruset

Ifølge Norsk Koronamonitor fra Opinion svarer 25 prosent at de tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet.

46 prosent tror ikke man blir immun, mens 29 prosent svarer vet ikke.

– Det er ikke bare folk flest som klør seg i hodet, fagfolk verden over spør seg selv det samme. Dersom man blir immun, blir neste spørsmål hvor lenge immuniteten varer, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen, der over tusen personer er spurt, svarer 58 prosent at det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Medieomtaler om senskader på en rekke kroppsdeler hos tidligere koronapasienter, kan ha påvirket folk som tidligere så på korona mer som en influensa.

– Det er nok grunn til å tro at nordmenns atferd og holdninger til tiltak påvirkes av hvorvidt man oppfatter viruset som farlig og om smittede blir immune eller ikke, sier Clausen.

