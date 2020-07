Photocure har ansatt Susanne Strauss som leder for satsingen i Europa

Photocure har ansatt Susanne Strauss som Europa-sjef, opplyses det i en melding.

Hun går inn i stillingen som konserndirektør og leder for Europa med virkning fra i dag, 1. juli, og vil rapportere direkte til Photocure-sjef Dan Schneider.

TIL PHOTOCURE: Susanne Strauss. Foto: Photocure

Photocure lanserer egen europeisk organisasjon til høsten, som Strauss skal lede. Inn i denne organisasjonen vil også den nordiske driften, som i dag ledes av Kristin Nyberg, bli integrert.

Strauss har mer enn 20 års ledererfaring innen medisinsk utstyr, biovitenskap og farmasi, fra Europa, Asia og USA.

Hennes seneste jobb var som leder for britiske BTGs virksomhet i Asia og Stillehavsområdet. BTG ble i fjor overtatt av amerikanske Boston Scientific. Tidligere har hun hatt lederroller i selskaper som Convatec, Janssen-Cilag og Baxter, opplyses det.

Photocure viser til at selskapet i år tar tilbake kontrollen over salgs-, markeds- og distribusjonsrettighetene for Hexvix i Europa og andre markeder fra Ipsen Pharma, og at det i den forbindelse etableres egen kommersiell drift på det europeiske markedet.

Strauss skal blant annet etablere et europeisk hovedkontor for Photocure og ansette et kommersielt team samt utvikle nye vekststrategier i viktige europeiske markeder.

Photocure-aksjen er i 16-tiden onsdag opp 2,7 prosent til 71,50 kroner. Så langt i 2020 er den ned 20 prosent.