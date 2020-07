Mulig produsent av coronavaksine utsetter testingen – aksjen faller

Moderna faller på Wall Street etter at biotek-selskapet skrev at de vil utsette sen fase av utviklingen av en coronavaksine, muligens med noen uker, skriver CNBC.

Selskapet jobber med National Institutes of Health for å utvikle en vaksine mot coronaviruset, og det var forventet at Moderna skulle starte fase tre av testing med 30.000 deltakere senere denne måneden.

Moderna er blant selskapene som har kommet lengst i utviklingen av en mulig coronavaksine. Deres vaksine skal produsere antistoffer som skal forhindre coronaviruset fra å angripe celler i menneskekroppen.

100 mikrogram er valgt som optimalt doseringsnivå, for å maksimere immunrespons og begrense bivirkninger.

Basert på en slik dosering venter Moderna å kunne levere rundt 500 millioner doser pr. år, og muligens opp mot én milliard doser pr. år, fra 2021.

Aksjen datt ned 8 prosent etter at nyheten ble kjent, men har hentet seg inn og er i skrivende stund ned 5,3 prosent.