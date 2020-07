Gentian tildelt 8 millioner til corona-test

MILLIONSTØTTE: Tildelt Gentian for å utvikle corona-test.

Norsk forskningsråd har tildelt Gentian Diagnostics 8 millioner kroner for å utvikle en corona-test, det fremgår av en børsmelding fredag morgen.

Selskapet har, sammen med representanter fra Universitetet i Tromsø, gjort utforskende arbeid som tilsier at det med Gentians teknologi er mulig å lage en test for å oppdage antistoffer.

Adm. direktør Hilja Ibert la til at det var mulig å gjøre en vesentlig økning i test-kapasiteten. Testen vil følgelig bli «available and affordable» for alle.



Prosjektet vil nå gå gjennom en fase for å demonstrere dens gjennomførbarhet. Om denne fasen er vellykket vil prosjektet gjennomgå en «fast-track»-utvikling, der planlagt lansering er i 2021.

Den Merkur-noterte Gentian-aksjen åpner fredag morgen opp 9,8 prosent til 56,00 kroner etter de oppløftende nyhetene.