SoftOx-sjefen rykker ut med forklaring

SoftOx Solutions-aksjen har vært svært volatil de siste månedene. 28. februar var aksjekursen på 20 kroner pr. aksje, mens den 30 mars. var 87 kroner pr. aksje. 8. mai nådde kursen 112 kroner pr. aksje, mens den fra 29. juni til 1. juli raste fra 95 kroner pr. aksje til 58,50 kroner pr. aksje.

På grunn av de store utslagene i aksjen, og spesielt det markante fallet de siste dagene, rykker adm. direktør Geir Almås ut med et skriv til aksjonærene for å dempe frustrasjonen.

I brevet forklarer Almås en rekke spesifikke forhold:

«Det krever tid å etablere en posisjon i markedet med store seriøse aktører som helsevesenet, apotek og dagligvarekjeder»

«Vi har etablert produksjonsanlegg på rekordtid, og under svært begrensede og begrensede markedsforhold på grunn av Covid-19. Vi har samtidig generert inntekter på 5 mill. kroner. Dette er langt bedre enn hva som typisk forventes blant konkurrenter i samme marked og i løpet av en lignende tidsramme»

«Vi tror vi vil fortsette å lykkes med en rask markedsinntrenging. Selv om vi er klar over at vi under de eksisterende omstendighetene potensielt kunne ha doblet omsetningen fra salg, så var ikke strategien på linje med det vi oppfattet som en "quick fix" for å komme dit, eks. prisreduksjon»

«Avslutningsvis vil jeg påpeke at vi tror at SoftOx er i en sterkere posisjon i dag, enn noen gang før, og ser frem til de spennende årene som ligger foran oss»

Almås avslutter meldingen, som du kan lese i sin helhet her, med at han tror 2020 vil bli et historisk år for SoftOx.

Aksjen er opp 8,47 prosent i skrivende stund.