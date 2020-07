Trumps kriseteam: - Mutert corona kan ha blitt mer smittsomt

- Coronaviruset har mutert på en måte som muligens har gjort viruset mer smittsomt, sa Anthony Fauci på torsdag ifølge CNBC.

Undersøker saken

Amerikansk helsepersonell og forskere undersøker for øyeblikket mutasjonene for å bekrefte om viruset har blitt mer smittsomt. Videre la Fauci til at det ikke er uvanlig at virus muterer, og at det tidligere har blitt lagt merke til små mutasjoner, men at disse foreløpig ikke har påvirket virusets evne til å spre seg eller forårsake sykdom.

Kan påvirke utviklingen av vaksiner

Sjefsforsker i verdens helseorganisasjon, Dr. Soumya Swaminathan deler Faucis oppfatning og har uttalt at man må regne med naturlige mutasjoner mens viruset er pågående. Videre understreker hun at det er visse domener av viruset som er mer kritiske enn andre, som for eksempel Spike-proteinet.

- Hvis det eksisterer vesentlige mutasjoner i visse kritiske domener, kan det påvirke utviklingen av vaksiner, sa Dr. Swiminathan.