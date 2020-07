PÅ PENGEJAKT: Helsedirektør Pia Helén Smedsrud, teknologidirektør Håvard Espeland og adm. direktør Andreas Petlund i Augere Medical jakter 34 millioner kroner for å bygge et opp et produkt som skal hjelpe legene med å finne polypper i tarmen. Foto: Iván Kverme