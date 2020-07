HELSE: BerGenBioer et bioteknologiselskap innen onkologi på klinisk stadium som utvikler kreftlegemidler.

HELSE: BerGenBioer et bioteknologiselskap innen onkologi på klinisk stadium som utvikler kreftlegemidler. Foto: NTB Scanpix/MG

BerGenBio sender Dr. Akil Jackson til å delta på Sachs Associates Digital Novel Coronavirus Investment Forum, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Dr. Jackson vil delta i en paneldiskusjon med tittelen: The Potential Therapeutic Strategies to Prevent and Conquer Covid-19, 8. juli.

Jackson skal også holde en presentasjon om selskapet.