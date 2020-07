BerGenBio tar coronagrep

BerGenBio har i samarbeid med ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development-plattformen) endret protokollen for bemcentinib som potensiell behandling for coronaviruset, går det frem av en børsmelding.

Endringen åpner ifølge meldingen for at rekrutterte coronapasienter, som tilfredsstiller inkluderingskriteriene for studien, potensielt kan behandles med bemcentinib pluss en eller begge av de to nylig godkjente behandlingene for corona: dexamethasone og remdesivir.