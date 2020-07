WHO skal evaluere den globale coronahåndteringen

EVALUERING: WHO vil legge frem evalueringsrapport i november.

Organisasjonen, som har fått kritikk for sin håndtering av pandemien, lanserte torsdag et panel for pandemirespons.

Det nye panelet skal ledes av New Zealands tidligere statsminister, Helen Clark, og Ellen Johnson Sirleaf, fredsprisvinner og tidligere president i Liberia.

Panelet skal analysere både hvor og hvordan viruset oppsto og hvordan man kan forhindre framtidige pandemiutbrudd, så vel som hvordan håndteringen av utbruddet har vært.

– Gjennom dere skal verden forstå sannheten om det som skjedde og få løsningen på hvordan vi kan bygge en bedre fremtid som menneskehet, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Den første evalueringsrapporten skal etter planen være klar i november, mens den endelige rapporten ventes å komme i mai neste år.

