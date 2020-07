Bolsonaro sier han føler seg «veldig bra»

Bolsonaro har lenge dysset ned alvoret i koronapandemien og nektet å bruke munnbind. Tirsdag denne uken testet han positivt for viruset.

Presidenten dukket opp i et direktesendt Facebook-video fra boligen sin torsdag, der han fastslo at han nå føler seg «veldig bra». Han sa at han etter at han begynte å føle seg dårlig mot slutten av forrige uke, begynte å ta hydroksyklorokin hver dag.

– Jeg tok hydroksyklorokin. Det fungerte, og jeg er fin, sier Bolsonaro.

Verken Verdens helseorganisasjon (WHO) eller eksperter på koronaviruset mener at hydroksyklorokin virker mot viruset, men tvert imot kan være farlig for dem som har hjerteproblemer.

(©NTB)