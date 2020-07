VG og TV 2: Regjeringen åpner for karantenefrie reiser til de store ferielandene

Dermed kan det se ut til at land som Hellas, Spania og Italia igjen kan få besøk av norske turister, ifølge avisa.

TV 2 melder at de får det bekreftet at Frankrike, Spania og Hellas, samt noen regioner i Sverige er blant stedene nordmenn kan reise til karantenefritt.

Klokka 12 legger Folkhelseinstiutttet fram et kart over hvilke land i Europa som tilfredsstiller de norske koronakriteriene for innreise. UD vil i den forbindelse oppdatere sine reiseråd fra 15. juli.

I tillegg til å oppdatere Europa-kartet, vil FHI oppdatere kartet over Norden.

Tyskland og Hellas topper ønskelista

Kartet med røde og grønne land og regioner vil bli oppdatert hver 14. dag.

Folkehelseinstituttet har opplyst at de vil bruke de samme kriteriene som når de til nå har vurdert våre nordiske naboer, men det vil også gjøres en helhetsvurdering.

Det er opplyst om seks kriterier, blant dem er kravet at tallet på nye smittede ikke overstiger 20 per 100.000 innbyggere i uka.

Øverst på reiselivsnæringens ønskeliste når det gjelder ferieåpning for nordmenn og reisende til Norge, har vært Tyskland og Hellas.

Står for store deler av omsetningen

August er selve sommerferiemåneden i Tyskland. For en reiselivsnæring i trøbbel i Norge, hadde det vært kjærkomment med tyske besøkende, som vanligvis står for en betydelig del av omsetningen om sommeren.

For reiselivsbedriftene som jobber med å oppfylle nordmenns sydendrømmer, er det Hellas som fremkaller håpet etter en traurig sommer. Dersom Hellas blir blant landene på regjeringens liste fredag, er det ventet at de vil sette opp flere turer til landet ved Middelhavet.