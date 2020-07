Regjeringen oppdaterer reisereglene

Fra 15. juli åpner regjeringen for karantenefrie reiser til land i Europa som er populære feriedestinasjoner for nordmenn, opplyser kilder til VG og TV 2.

Dermed kan det se ut til at land som Hellas, Spania og Italia igjen kan få besøk av norske turister, ifølge avisa.

TV 2 melder at de får det bekreftet at Frankrike, Spania og Hellas, samt noen regioner i Sverige er blant stedene nordmenn kan reise til karantenefritt.

Klokka 12 legger Folkehelseinstituttet fram et kart over hvilke land i Europa som tilfredsstiller de norske coronakriteriene for innreise. UD vil i den forbindelse oppdatere sine reiseråd fra 15. juli.

I tillegg til å oppdatere Europa-kartet, vil FHI oppdatere kartet over Norden.