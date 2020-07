FHI: – Vi må være forberedt på en liten smitteøkning

– Vi har alle et ansvar for at økningen i smittespredningen blir minst mulig, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse om endring i reiserådene.

Innbyggerne i store deler av Europa vil nå kunne reise til Norge uten krav om innreisekarantene ved ankomst til landet. Forland ber Norges befolkning fortsette den felles innsatsen for å begrense smittespredningen som har foregått gjennom våren.

Karantene hvis landet «skifter farge»

Er man i et land som går fra grønt til rødt, må man i karantene når man kommer hjem, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

- Du er kanskje på en ukes tur, og å komme seg hjem på timen blir vanskelig. Men når du kommer hjem, må du i karantene fordi landet har blitt rødt, sa han på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å oppdatere reisekartet minst hver 14. dag.

- Sånne situasjoner kan oppstå. Noen land kan gå fra grønt til rødt på mindre enn 14 dager, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI på pressekonferansen.

- Vi vil gjøre en fullstendig gjennomgang hver 14 dag, og så vil vi ta hensyn til særskilte situsjoner på ukesbasis, sa han videre.

(©NTB)