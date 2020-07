Trump: – En vaksine vil bli kunngjort veldig, veldig snart

Til tross for at USA denne uken har kunnet rapportere om rekordhøye smittetall flere ganger, mener Donald Trump de har gjort en fantastisk jobb med å beskytte befolkningen mot coronaviruset.

– Alle som sier vi har så mange smittede, det er fordi vi tester så mye, uttalte presidenten i talen sin i Washington.



Han forklarer videre at USA har blant de laveste dødsratene i verden, og at de er på vei til å produsere en vaksine på rekord-tid.

– En vaksine vil bli kunngjort veldig, veldig snart, annonserte Trump.

Anthony Fauci, den fremste smittevernseksperten i USA, sier imidlertidig at det ikke er noen garanti for at de vil klare å få en effektiv og trygg vaksine.

Med blikket rettet mot valget

Det spørs om ikke Trump har høstens presidentvalg i tankene, når han nå proklamerer de tilsynelatende gode nyhetene.

CNN rapporterer nemlig at Joe Biden har en ledelse på 12 poeng over den sittende presidenten, og gode nyheter kan være akkurat det sistnevnte trenger.

Nyhetskilden påpeker videre at det er viktig å ikke bruke målinger som en prognose, spesielt med tanke på at Hillary Clinton for fire år siden også ledet over Trump på målingene i forkant av valget.