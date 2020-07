Det er stadig større uro, spesielt blant fattigere land, at priviligerte land vil stikke av med store deler av en coronavaksine når den kommer til markedet.

Bill Gates advarer i en ny film fra IAS om å la en coronavaksine gå til høyeste budgiver.

– Medisinene og vaksinene må gå til dem som faktisk trenger det – ikke til dem som byr høyest, sier Gates i filmen.

– Vi kommer til å få en enda mer dødelig pandemi hvis det skjer.



Meget nære

Microsoft-gründeren fortsetter med å si at «verden trenger ledere som kan ta de vanskelige avgjørelsene basert på rettferdighet – ikke drevet av markedet.

Verdens helseorgansisasjon (WHO) informerer om at det hittil er 21 kandidater som er i klinisk testing i dag. Tre av disse er i fase 3 av testingen.

Neste fase er en eventuell godkjenning og masseproduksjon av vaksinen.

Trenger samarbeid

Moderna, AstraZeneca og Sinovac Biotech er de tre selskapene som har gjort størst fremskritt mot en vaksine som kan fungere i kampen mot coronaviruset. Moderna har imidlertid sagt at det vil bli noe forsinket på grunn av uforutsette hendelser.

Moderna-aksjen er opp 220 prosent hittil i år og handles til 62,61 dollar på Wall Street. AstraZeneca har steget 11,8 prosent, eller nesten 1000 pund, til 8505 pund siden nyttår. Sinovac Biotech er er ikke børsnotert.

Gates referer til kampen mot HIV og AIDS for tyve år siden og sier at denne kampen er en modell for kampen mot coronaviruset. Det viktigste som ble gjort da, var å sørge for en rettferdig fordeling av vaksiner til hele verden.

– Globalt samarbeid og det å distribuere vaksinen ut til de trengende landene, er kritisk. Når vi har alt dette og samarbeider om å få det ut, vil vi se en bemerkelsesverdig virkning, sier Gates.