Potensielle coronavaksiner får «fast track» i USA

To potensielle coronavaksiner, som utvikles i samarbeid mellom det tyske biotech-selskapet BioNTech og farmasigiganten Pfizer får fast track i USA, det melder selskapene mandag ifølge CNBC. Fast track i medisinsk sammenheng vil si at myndighetene legger til rette for at utviklingen og testing skal gå mer effektivt.

Kandidatene

De to potensielle vaksinene opplyses å være BNT162b1 og BNT162b2, og er av de mest avanserte av fire potensielle vaksiner som utvikles i samarbeid mellom selskapene. Det pågår for tiden omfattende testing og studier rundt de to kandidatene.

Pfizer-aksjen rykker til i førhandelen på Wall Street etter nyheten ble sluppet, og er i skrivende stund opp 3,31 prosent. Nasdaq-noterte BioNTech stiger på sin side 9,15 prosent i førhandelen.

Har tidligere vist lovende resultater

Den ene av de to, BNT162b1 viste tidlig i juli lovende testresultater som trigget immunrespons i deltakerne. Bivirkningene var dog tilstedeværende, og under høyere doseringer opplevde flere av kandidatene blant annet feber og søvnforstyrrelser.

Kan produsere i storskala

Hvis de pågående studiene er suksessfulle melder selskapene om at de har kapasitet til å produsere 100 millioner vaksineeksemplarer innen utgangen av 2020, og ytterligere 1,2 milliarder eksemplarer innen utgangen av 2021.

Videre melder selskapene om at de planlegger å avansere videre med testingen med et utvalg på 30.000 kandidater allerede så tidlig som senere denne måneden dersom de får medhold fra regulatoriske krefter.