Aksjen skyter fart etter gjennombrudd for vaksine

Moderna Therapeutics kunne tirsdag rapportere om positive nyheter relatert til en ny vaksine mot Covid-19. Vaksinen produserte antistoffer hos alle de 45 deltagende i forsøket, kommer det frem fra Bloomberg.

– Det er en viktig milepæl som løfter håpet, hevdet Bloombergs Jodi Schneider.



Til tross for de positive resultatene er vi ifølge Schneider likevel et stykke unna en ferdigstilt vaksine. Hun viste nemlig til at en rekke av de deltagende meldte om bivirkninger, noen av dem alvorlige. Testingen var i tillegg en del av innledende runder, og vaksinen vil måtte gå gjennom flere, og mer omfattende runder med testing.

– Egentlig ingen ser for seg at denne vaksinen vil bli klar i løpet av 2020, utdyper Schneider og sier at vaksinen tidligst vil bli klar i 2021.

Aksjen skyter fart

Det amerikanske bioteknologiselskapet var, ifølge Financial Times, det første amerikanske selskapet som testet en mulig vaksine på mennesker. Selskapet har også mottatt nærmere 500 millioner dollar for å kunne akselerere utviklingen av vaksinen.

Etter selskapet rapporterte om de positive nyhetene skyter de fart i ettermarkedshandelen, og steg følgelig opp mot 17 prosent.