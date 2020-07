Akselererer kampen mot corona med milliardavtale

Glaxo melder mandag morgen at CureVac’s mRNA teknologi vil kunne hjelpe på veien mot en potensiell coronavaksine.

Milliardavtale

I avtalen vil Glaxo kjøpe en andel av CureVac for 130 millioner pund (1,5 milliarder kroner) tilsvarende en eierandel i CureVac på nesten 10 prosent. Det melder MarketWatch.

Avtalen omfatter en forhåndsbetaling på 104 millioner pund kontant, og en engangs refusjonsbetaling på 26 millioner pund for reservasjon av produksjonskapasitet ved CureVac’s produksjonsanlegg i Tyskland som for tiden er under bygging.

CureVac vil videre ha krav på opptil 277 millioner pund dersom spesifiserte utviklings og regulatoriske mål nås. Videre omfatter avtalen at CureVac har rett på ytterligere 329 millioner pund i forbindelse med produktsalg.