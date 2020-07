AstraZeneca gjør nytt stort vaksinefremskritt

En coronavirus-vaksine som Universitetet i Oxford utvikler sammen med svensk-britiske AstraZeneca, viste lovende resultater i tidlig menneskelig testing. Prøvevaksinen er nå satt til å gå over i større studier som sannsynligvis vil være avgjørende for hvor effektiv den egentlig er, skriver Bloomberg.

Resultatene var imidlertid ikke nok til å overbevise markedet. AstraZeneca falt fra rekordhøy handel i New York i dag tidlig etter at det har vært økt bekymring for om studien kan holde tritt med fremdriften i programmer fra andre vaksineutviklere. Pfizer, BioNtech SE, og Moderna Inc er også blant de mest fremtredende utviklerne, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge AstraZenecas egen studie, har vaksinen lykkes i å blant annet vise økte nivåer av beskyttende og nøytraliserende antistoffer, samt immune T-celler som er rettet mot viruset.

Det registreres fortsatt over 200.000 tilfeller av ny smitte hver dag, der over 60.000 av tilfellene befinner seg i USA.