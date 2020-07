Bergen kommune: – Vi har kontroll på smittesporingen

– Vi har en omfattende smitteoppsporing, og det er en svær jobb som utføres av smittevernkontoret. Siden dette arbeidet gjøres så godt og grundig, har vi kontroll, sier medisinsk fagsjef i Bergen Trond Egil Hansen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Søndag ble det klart at over 100 personer i Bergen må i karantene etter at tre personer har testet positivt for coronaviruset.

Ringer til nærkontakter

Hansen understreker at de tre nye tilfellene er en viktig påminnelse om at pandemien ikke er over.

– Hold deg hjemme hvis du blir syk, ta initiativ til testing, ha god hånd- og hostehygiene og hold minst en meters avstand til personer utenom egen husholdning, sier han.

Ifølge den medisinske fagsjefen er det ingen relasjon mellom de tre smittede.

Bergen kommune har tidligere opplyst at de smittede har oppholdt seg på treningssenter, kjøpesenter og brukt kollektivtransport, men vil ikke gå i nærmere detaljer. De jobber nå med å ringe rundt til dem som har vært i kontakt med de smittede, og mellom 125 og 130 personer har blitt kontaktet som nærkontakter til en av de smittede. For de to andre er det snakk om mellom 15 og 20 nærkontakter.

Vernepliktige i mange kommuner

Det er kjent at en av de tre smittede er vernepliktig ved Haakonsvern. De 39 personene ved militærbasen som ble pålagt coronakarantene, har så langt testet negativt for viruset. Kullet til den smittede vernepliktige ble dimittert i løpet av helgen, og mange av soldatene har reist hjem, skriver VG.

– Personellet som vedkommende har hatt kontakt med, med befinner seg i en rekke kommuner i landet. De ble først identifisert etter å ha reist og har derfor ikke blitt transportert med mistanke om at de var smittede eller syke, sier kommunikasjonssjef, kommandørkaptein Torill Herland i Sjøforsvaret, til avisen.

Til Bergens Tidende opplyser Herland at Sjøforsvaret vil gjennomføre en ringerunde til personell i karantene i løpet av tirsdagen for å få en oversikt over testsituasjonen.

(©NTB)