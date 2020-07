Milliardavtale for Pfizer og BioNTech med amerikanske myndigheter– aksjene rykker til

Amerikanske myndigheter har onsdag sikret seg opptil 600 millioner eksemplarer av en potensiell coronavaksine utviklet i samarbeid mellom amerikanske Pfizer og tyske BioNtech. Det melder Pfizer i en melding onsdag.

Milliardavtale

Amerikanske myndigheter har i første omgang sikret seg 100 millioner eksemplarer i en avtale verdt 1,95 milliarder dollar. Videre skal USA ha en opsjon på å sikre seg ytterligere 500 millioner eksemplarer.

Dersom selskapene lykkes med å utvikle en trygg og effektiv vaksine gjennom et omfattende fase 3-studie, og dermed tildeles nød-lisens, vil selskapet begynne å levere doser i USA på ordre fra amerikanske myndigheter. Videre opplyses det om at en potensiell vaksine vil være gratis for amerikanere.

I rute

Selskapene forblir i rute til å starte med den ventede fase 2b/3-studien senere i juli. Videre opplyses det om at selskapene vil søke om regulatorisk gjennomgang iløpet av oktober i 2020.

Videre tar selskapene sikte på å kunne produsere omlag 100 millioner doser av en vaksine innen utgangen av året, og mer enn 1,3 milliarder doser innen utgangen av 2021.

Pfizer-aksjen stiger 3,82 prosent i førhandelen på Wall Street, mens BioNTech stiger hele 7,60 prosent.