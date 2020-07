Trump skal sende agenter til Chicago og Albuquerque

Situasjonen i de to demokratstyrte byene er ute av kontroll, hevdet presidenten onsdag.

Han anklaget det han kaller det radikale venstre for å stå bak økende vold med skyting, drap og andre kriminelle handlinger i noen byer, selv om eksperter i strafferett mener utviklingen ikke kan forenkles på en slik måte.

– Denne blodsutgytelsen må avsluttes, sa Trump da han kunngjorde at han skal sende føderale agenter til de to byene.

I Portland i Oregon på vestkysten har tusenvis demonstrert daglig etter at George Floyd døde i politiets varetekt i slutten av mai. Situasjonen i Portland har eskalert siden 11. juli og Washington har sendt føderale agenter dit, noe lokale myndigheter ikke har bedt om.

Frykter konstitusjonell krise

Delstatsmyndighetene mener føderale myndigheter har gått ut over sitt mandat og har nå gått til sak mot Washington for å få agentene fjernet fra byen.

Eksperter frykter konstitusjonell krise som følge av utviklingen.

– Tanken om at føderale myndigheter kan gå inn og gjøre hva de vil uten samarbeid med lokale myndigheter er helt ekstraordinært utenfor konteksten av en borgerkrig, sier professor i konstitusjonell rett ved Cornell universitet, Michael Dorf, om situasjonen i Portland.

Advarer

Dorf trekker paralleller til autoritære ledere som bruker opptøyer som påskudd til å innføre strenge og vedvarende autoritære regimer.

Også en tidligere høytstående tjenestemann i Homeland Security under Barack Obama og George W. Bush, John Cohen, sier at Trump står i fare for nå å eskalere situasjonen når han velger å gå inn med føderal makt uten støtte lokalt.

– Hvis innbyggerne opplever inngripenen som et politisk spill, vil det svekke kredibiliteten, og dermed også tilliten til myndighetene. Det kan bli fatalt, advarer Cohen.

Andre kilder har kritisert Trump for å bruke situasjonen til å fremheve seg selv som en sterk statsleder som setter tydelig søkelys på «lov og orden» før presidentvalget i november.

(©NTB)