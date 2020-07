Trump bevilger milliardbeløp til sykehjem

Trump kunngjorde bevilgningen i Det hvite hus onsdag. Han sa at pengene kommer i tillegg til andre tiltak, som blant annet bedre tilrettelegging av coronatesting av sykehjemsansatte.

Sykehjem i USA har hatt en uforholdsmessig stor del av coronadødsfallene i landet.

Trumps kunngjøring kommer etter at Joe Biden presenterte sin plan til hvordan han vil styrke helse- og eldrepolitikken dersom han blir valgt til president i høst. Biden varslet tirsdag en plan til en verdi av 775 milliarder dollar som omfatter redusert skatt til folk med lav inntekt, styrking av tjenester for veteraner og eldre, og førskolegang for alle barn fra tre-fireårsalderen.

(©NTB)